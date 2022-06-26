وزارة الداخلية الروسية تحدد مواصفات أسلحة الدفاع عن النفس المسموح باقتنائها

اعتمدت وزارة الشؤون الداخلية الروسية المواصفات التقنية لأسلحة الدفاع عن النفس المسموح باقتنائها في روسيا.

وبحسب ما جاء في القرار المنشور على موقع الوزارة، فإن الأسلحة المسموح بها هي للدفاع عن النفس وتشمل الأسلحة النارية ذات التجويف الأملس، والاسلحة المسببة للصدمة، ومسدسات الغاز، والمسدسات ذات الست طلقات، وبخاخات الرذاذ، والبخاخات المسيلة للدموع أو المهيجة، بالإضافة الصواعق الكهربائية.

وذكر القرار أنه "يجب ألا تحتوي الأسلحة النارية الدفاعية طويلة الماسورة في تصميمها على أجهزة كاتمة للصوت، كما يمنع وجود مكونات وآليات توفر خاصية إطلاق النار في رشقات نارية".

القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 يونيو.

كما يشترط في أسلحة الدفاع عن النفس أن تتوفر فيها خاصية تحديد بيانات الخراطيش بعد إطلاق النار، ويجب أن تكون سعة مخازن السلاح تتسع لأقل من عشر طلقات، يجب أن يكون هناك رقم تعريفي على السلاح.

المصدر: ريا نوفوستي