اعتبر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن العدو الرئيسي لأوكرانيا هو الولايات المتحدة، والسياسيون الأمريكيون أنفسهم يؤكدون هذه الحقيقة.

ونقلت "ارغومنتي دوت رو" عن الرئيس الشيشاني قوله: "لقد قلت منذ البداية إن العدو الرئيسي للشعب الأوكراني ليس روسيا، بل الولايات المتحدة. والآن حتى السياسيون الأمريكيون أنفسهم يؤكدون وجهة نظري. لقد حان الوقت لكي يفهم الأوكرانيون الذين يستمرون في السير نحو الموت من أجل المصالح الجيوسياسية الأمريكية هذا".

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة سبوتنيك أن رئيس الشيشان رمضان قديروف أعلن انسحاب جميع المدنيين من أراضي مجمع آزوت الصناعي.

المصدر: ريا نوفوستي