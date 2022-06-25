الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يستخدمون روضة أطفال ومركزا طبيا مستودعات لأسلحتهم في نيكولاييف
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يستخدمون روضة أطفال ومركزا طبيا وناد مستودعا لأسلحتهم في مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "النازيين الجدد في نيكولاييف جهزوا مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في في مباني روضة الأطفال رقم 52، ومركز طبي خاص ونادي في شارع أبطال أوكرانيا، كما نصبوا مدافع في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية".
وأضاف أنه "يتم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم، وتم قمع العديد من محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة".
المصدر: "نوفوستي"