السكك الحديدية الروسية تعلق جزئيا العبور عبر بيلاروسيا إلى بولندا

أوقفت شركة "السكك الحديدية الروسية" تحميل بعض البضائع التي كانت تمر عبر روسيا البيضاء إلى بولندا، بحسب بيان المكتب الصحفي التابع لشركة السكك الحديدية الروسية.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الروسية وقفها تحميل أنواع معينة من البضائع التي كانت تنقل من روسيا إلى بولندا عبر الأراضي البيلاروسية.

وجاء في بيان الشركة "تم تعليق تحميل عدد من البضائع التي كانت تمر عبر بيلاروسيا إلى بولندا".

ولفتت شركة السكك الحديدية الروسية إلى أن الحديث لا يدور عن الوقف الكامل لحركة المرور مع بولندا.

المصدر: تاس