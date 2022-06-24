"كذب وجهل وانتهازية".. زاخاروفا ترد على اتهامات وزيرة الخارجية الألمانية لروسيا بشأن "سلاح الجوع"

وصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن روسيا "تستخدم الجوع كسلاح" بأنه كذب وجهل وانتهازية.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية الجمعة على قناتها في تيليغرام أن روسيا "تستخدم الجوع كسلاح".

وردت زاخاروفا "تاريخيا استخدام الجوع كسلاح من التقاليد الألمانية". مشيرة إلى أن "ألمانيا منذ بداية عام 2022، ضاعفت وارداتها من السلع الزراعية، واشترت بنشاط الفائض في سوق الغذاء العالمي. ففي مارس وحده من هذا العام، استوردت ألمانيا كمية قياسية من المنتجات الزراعية تزيد قيمتها عن 3.4 مليار يورو"، وأضافت مستشهدة بالبيانات الإحصائية الألمانية، يبدو أن السلطات الألمانية قلقة فقط بالكلمات وليس بالأفعال بشأن المجاعة المحتملة.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن أزمة الغذاء في العالم بدأت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد نجمت بسبب جائحة فيروس كورونا وسوء تقدير الدول الغربية.

وأشار لافروف في الوقت نفسه إلى أن الوضع الحالي ساهم في تفاقم المشكلة، وجاءت العقوبات الغربية كواحد من الأسباب الرئيسية لتعثر الإمدادات الغذائية، وتعميق الأزمة.

المصدر: تاس