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قتلى في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية (فيديو)

أخبار روسيا

قتلى في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية (فيديو)
Sputnik
مكان الحادث
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مقاطعة ريازان.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أثناء رحلة التدريب بدون شحن قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل في المحرك... تحطمت الطائرة جزئيا عند هبوطها على الأرض".

ودققت الوزارة أنه تم نقل أعضاء الطاقم المصابين إلى المستشفى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

ونقلت وكالة "نوفوستي" فيما بعد عن مصدر أن 4 أشخاص من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم في الحادث.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مساكن في حقول إلى جانب سهول نهر بليتيونكا.

ويعمل في مكان الحادث رجال الإطفاء في محاولة لإطفاء الحريق الذي اندلع بعد تحطم الطائرة.

المصدر: نوفوستي

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