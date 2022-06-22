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مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط: الحريق في المباني وقع نتيجة هجوم بطائرتين مسيرتين

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مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط: الحريق في المباني وقع نتيجة هجوم بطائرتين مسيرتين
Sputnik
مصنع نوفوشاختينسكي لتكرير النفط، مقاطعة روستوف، 22 يونيو 2022
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أكد المكتب الصحفي لمصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط واقع هجوم طائرتين مسيرتين على منشآت المصفاة الواقعة في مقاطعة روستوف بالقرب من الحدود الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "اليوم، 22 يونيو عام 2022 نتيجة للأعمال الإرهابية من جانب الحدود الغربية لمقاطعة روستوف نفذت طائرتان مسيرتان ضربة على المنشآت الفنية لمصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط، الأمر الذي أسفر عن وقوع انفجار أدى بدوره إلى اندلاع حريق".

ووقع حريق في أحد مباني المصفاة صباح اليوم الأربعاء على مساحة 50 مترا مربعا. وتم إطفاء الحريق بعد ساعة ونصف الساعة من اندلاعه. وقال محافظ مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن الحريق اندلع جراء هجوم طائرة مسيرة على الأجهزة التقنية للمصفاة.

وتعد مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط أكبر منتج للمنتجات البترولية في جنوب روسيا.

المصدر: نوفوستي

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