رئيس المجمع الروحي لمسلمي روسيا: موسكو مثال للتسامح والتعايش

صرح مفتي روسيا، ألبير كرغانوف، اليوم الثلاثاء، بأن مدينة موسكو هي المدينة التي يعيش فيها أشخاص من جنسيات وديانات مختلفة براحة وتناغم.

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جاء ذلك في تهنئة كرغانوف لعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بمناسبة عيد ميلاده، والتي نشرها اليوم موقع المجمع الروحي لمسلمي روسيا، وتابع كرغانوف: "إن مدينة موسكو الحديثة هي مثال نموذجي على مزيج متناغم من المدينة المتطورة ديناميكيا، وكذلك المدينة المريحة للأشخاص من جنسيات وديانات مختلفة للعيش فيها".

وأشار كرغانوف إلى أن "النجاحات الكبيرة في التنمية المستدامة لعاصمتنا، في ظل الظروف الحديثة، ترتبط باسم عمدتها. ونحن نقدر التعاون والشراكة بيننا في إطار التطوير المستمر لعلاقة السلطة المدنية بالمؤسسات الروحية، كما أن التواصل معكم على الصعيدين الشخصي والعملي دائما ما يثمر عن استنتاجات عميقة ومثيرة للاهتمام. شكرا لكم على عدم تجاهل قضايانا، والعمل دائما على إيجاد فرصة للمساعدة في حلها".

المصدر: نوفوستي