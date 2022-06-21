هيئة الأمن الفدرالية الروسية تعتقل 116 شخصا في 38 منطقة من البلاد

أوقفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عمل 43 ورشة لصناعة الأسلحة، وصادرت ما يقرب من 400 قطعة سلاح ومتفجرات وأكثر من 40 ألف طلقة في عموم البلاد.

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أجرت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية وقوات الحرس الروسي عملية واسعة النطاق ضد صانعي الأسلحة غير الشرعية في مايو ويونيو، تم على أثرها اعتقال 116 شخصا من 38 منطقة، وفقا لتقرير وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ومن بين الأسلحة المصادرة: 383 قطعة سلاح ناري من الإنتاج المحلي والأجنبي تتضمن 23 رشاشا و20 مسدسا آليا و178 مسدسا، كما تم العثور على 162 بندقية ومدفع هاون للمشاة عيار 82 ملم وبندقيتين مضادتين للدبابات من طراز "بي تي آر دي" PTRD، و5 ألغام مضادة للدبابات.

كذلك تم ضبط أكثر من 28 كغم من المتفجرات و162 قنبلة يدوية و494 ذخيرة مدفعية من عيارات مختلفة وأكثر من 40 ألف طلقة وأجزاء ومكونات رئيسية للأسلحة النارية.

المصدر: RT