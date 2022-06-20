مروحيات "صياد الليل" الروسية تستخدم صواريخ جديدة عالية الدقة في أوكرانيا

بدأ الجيش الروسي تزويد مروحيات "صياد الليل" الهجومية المستخدمة في العملية العسكرية في أوكرانيا بصواريخ "جو-أرض" فائقة الدقة من طراز "305".

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وكشف الباحث المصري المتخصص في الشؤون العسكرية مينا عادل في تصريحات لـRT، أن هذه الصواريخ باتت تستخدم في مروحيات "مي - 28"، المشهورة بـ"صياد الليل".

وقال: "تظهر واقعية المخططين الروس في الاستفادة من متغيرات المعركة والجمع ما بين المميزات للتصميم والقدرات الأيروديناميكية للطيران على ارتفاع عال لـ"مي 28" من ناحية، ومروحيا "كا 52" التي تتميز بقدرات مناورة عالية وتعتمد التكتيكات القتالية التلاحمية في الهجوم الساحق المنخفض".

وتابع: "لذلك مروحيات "مي 28" اعتمدت مؤخرا أسلوبا ذكيا جدا في مهمات القنص لأهداف من ارتفاع ومدى خارج الدفاعات الجوية بواسطة الصواريخ الموجهة من طراز (305) جو أرض من مدى يصل لـ14 كم لتظهر فاعلية هذا التكتيك بدون خسائر تذكر بجانب استطاعتها التعامل مع مختلف الأهداف بواسطة تشكيلة مختلفة من الذخائر الموجهة وغير الموجهه بجانب مدى قتالي يصل إلى 425 كم وسرعة تصل إلى 315 كم/ساعة".

ويبلغ مدى هذه الصواريخ 14.5 كلم، وزنها عند الإقلاع 105 كلغ، ووزن الرأس القتالية شديدة الانفجار 25 كلغ.

ويخصص الصاروخ لتدمير هدف منفرد ومجموعات من الأهداف ليلا ونهارا، وقد يستخدم ضد الأهداف الثابتة أو المتحركة.

المصدر: RT