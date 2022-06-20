قديروف ينفي مبادلة نجل ممثله بمتطرفة أوكرانية

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مزاعم مبادلة القومية الأوكرانية يوليا بايفسكايا الملقبة بتايرا، بنجل آدم غريتسينكو، ممثل قديروف في شبه جزيرة القرم.

وكتب قديروف في تيليغرام: "أعلن بكل مسؤولية أن التقارير التي تفيد بأن القومية الأوكرانية يوليا بايفسكايا، الملقبة بتايرا، قد تم تبادلها مع نجل نائب ممثلي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مراد سعيدوف، آدم غريتسينكو، لا تتوافق مع الواقع"، وأضاف قديروف أن آدم غريتسينكو مواطن أوكراني، ووفقا لوالده، "لا يزال في الأسر في بلده".

وأكد قديروف: "مبادلة المواطنين الأوكرانيين بالنازيين الأوكرانيين ليس من اختصاصي، وهذه الأسئلة ليست من اختصاصي. وأود أن أوصي الصحفيين عديمي الضمير ممن يروجون لأنفسهم بواسطة هذا الموضوع، إظهار القليل من الأخلاقيات المهنية على الأقل ودعم المعلومات المكررة بحقائق محددة. من خلال نشر روايات غير مثبتة وكاذبة تماما، فإنك تخاطر بأن تدرج تحت المادة 207.3 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".

وتنص المادة 207.3 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية على معاقبة المتورطين في نشر معلومات كاذبة عن عمد حول القوات المسلحة الروسية، وممارسات الهيئات الحكومية في روسيا لسلطاتها، بالسجن لمدة من 10 إلى 15 عاما.

المصدر: RT