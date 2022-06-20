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الأمن الروسي يحتجز إستونيا كان يخطط لجمع معلومات عن أفراد الأمن الروس

أخبار روسيا

الأمن الروسي يحتجز إستونيا كان يخطط لجمع معلومات عن أفراد الأمن الروس
Sputnik
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أعلن المكتب الصحفي لدائرة هيئة الأمن الفدرالية بمقاطعة مورمانسك الروسية أن أفراد الهيئة احتجزوا إستونيا كان ينوي بطلب من استخبارات بلاده جمع معلومات عن أفراد الأمن الروس.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "أحبط أفراد دائرة هيئة الأمن الفدرالية الروسية في مقاطعة مورمانسك نتيجة مجموعة من إجراءات البحث التي أجروها، أعمال مواطن إستوني (ولد في عام 1986) كان يعلن عن نيته لتنفيذ المهام التي طرحها أمامه موظفوا استخبارات الدولة المذكورة بشأن جمع معلومات حول عمال جهاز الأمن الفدرالي الروسي الذين يوجد لديهم الوصول إلى سر الدولة وكذلك الأشخاص المتعاونين سريا معهم، من أجل إلحاق أضرار بأمن الاتحاد الروسي".

وأشار المكتب إلى أن أعمال الجاسوس المشتبه به كانت تخلق ظروفا لارتكاب جريمة وفق المادة رقم 276 ("التجسس") للقانون الجنائي الروسي.

وقد تم تحذير المحتجز رسميا بشأن عدم جواز الأعمال التي تخلق ظروفا للتجسس. واعترف المحتجز نفسه بأنه يعد عميلا أجنبيا وكان يقوم خلال فترة زمنية طويلة بتنفيذ المهام التي تلقاها من ممثلين إستونيين في أراضي بلاده وأراضي الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي

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