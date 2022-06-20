الأمن الروسي يكشف مجموعة إجرامية قامت بنقل معلومات عن عسكريين روس لأطراف ثالثة

أعلن مركز الاتصالات الاجتماعية لهيئة الأمن الفدرالي الروسية، أن الهيئة كشفت عن محققين خاصين ومسؤولي ضرائب متورطين في جمع غير قانوني للبيانات عن أكثر من 30 شخصا بمن فيهم العسكريون.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ولجنة الأمن القومي لجمهورية بيلاروس بإحباط نشاط غير قانوني لعدد من المحققين الخاصين وعمال هيئات الضرائب المرتبطة بالجمع غير القانوني للبيانات التي يحميها القانون لصالح أطراف ثالثة بما فيها أطراف أجنبية".

وأضاف البيان أن هذه المجموعة من الأشخاص المشبته بهم قامت منذ عام 2019 بنقل معلومات محمية عن أكثر من 30 مواطنا بمن فيهم العسكريون وأفراد الأمن للعملاء.

وتابع: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضايا جنائية وفق مادتي 290 (تلقي رشوة) و291.1 (الوساطة في تلقي الرشوة) للقانون الجنائي الروسي".

المصدر: تاس