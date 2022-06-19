بوتين يشارك في قمة مجموعة "بريكس" الأسبوع المقبل

قال الصحفي الروسي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" التلفزيوني، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في يومي الخميس والجمعة (23-24 يونيو) في قمة مجموعة "بريكس".

وذكر أن قمة المجموعة، التي تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، ستعقد على شكل مؤتمر بالفيديو.

وفي الأسبوع المقبل، سيلتقي الرئيس بوتين كذلك مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي في روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بوتين في 22 يونيو - يوم الذكرى والحزن، كما جرت العادة كل عام، بوضغ أكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول.

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في وقت سابق، قال الرئيس بوتين إنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لهيئة رئاسة مجلس الدولة، حيث ستتم مناقشة تطوير الإسكان والخدمات المجتمعية.

المصدر: نوفوستي