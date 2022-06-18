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"تاس": استسلام كتيبة "آيدار" النازية لقوات لوغانسك

أخبار روسيا

Sputnik
قوات جمهورية لوغانسك
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أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادرها بأن كتيبة "آيدار" النازية استسلمت لقوات لوغانسك في منطقة متلكينو قرب سيفيرودونيتسك، ما أسفر عن تطهير المنطقة من تشكيلات كييف المسلحة.

وقال مصدر مطلع في تصريح لـ"تاس" إن "مسلحي كتيبة "آيدار" النازية الأوكرانية وقيادتهم استسلموا لقوات جمهورية لوغانسك في بلدة ميتيلكينو بالقرب من سيفيرودونيتسك".

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 وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في وقت سابق على قناته عبر "تلغرام" عن تحرير بلدة ميتلكينو بالكامل من قوات كييف.

 

المصدر: "تاس" 

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