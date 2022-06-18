قديروف يتهم دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بضبابية مواقفها تجاه أزمة أوكرانيا - فيديو

اتهم رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بضبابية مواقفهم تجاه الأزمة في أوكرانيا.

وقال في فيديو نشره على "تيليغرام": "أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لماذا أنتم صامتون؟ لماذا لا تتحدثون عن جيرانكم؟.. لماذا ليس لديكم موقف ضد (بانديرا) والنازيين والفاشيين الذين قتلوا أسلافنا؟ لقد قاتلنا معا ضد بانديرا.. الآن، وكأن شيئا لم يحدث، خوفا من عقوبات أمريكا وأوروبا؟".

ودعا قادة جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق إلى الاتحاد والإدلاء بآرائهم.

وأضاف: "إذا كانت هناك دولة، إذا كان هناك حليف، فعليه أن يقرر ويتخذ خطواته.. من أنقذ بيلاروس؟ روسيا. من أنقذ كازاخستان؟ روسيا. ومن أوقف الحرب بين أرمينيا وأذربيجان؟ روسيا. وعندما تحتاجهم روسيا، فالجميع يصمتون.. أنتم خائفون من العقوبات.. نحن نعرف كيف نحارب.. اليوم غدا وبعد غد سنظهر لكم نتائج جيدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وسنذهب إلى أبعد من ذلك".

وختم قديروف: "سندافع عن دولتنا وشعبنا وعمّن يعذبهم الشيطان" في أوكرانيا.



المصدر: "نوفوستي"