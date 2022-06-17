لجنة الدوما: بوتين وضع حدا لمحاولات الغرب إلغاء روسيا

أكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، وضع حدا لمحاولات الغرب إلغاء روسيا وتمزيق اقتصادها.

وأضاف أن "الخطاب كان قويا وينطوي على أهداف وغايات واضحة لتنمية البلاد في ظل تعرضها لضغوط غير قانونية وعقوبات غير مسبوقة".

وتابع: "الكلمة المحورية التي قالها الرئيس بوتين هي "السيادة". هذا المفهوم لا يمكن تجزئته وإنما يتوجب حمايته في السياسة والاقتصاد".

المصدر: نوفوستي