تونس.. الأمن يمنع قيادية في النهضة ووزيرة سابقة من السفر والحركة تندد

منعت قوات الأمن في تونس النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المنحل ووزيرة التشغيل السابقة السيّدة الونيسي، من السفر مع ابنتها.

وعبرت حركة النهضة في تونس عن "تضامنها الكامل مع القيادية بالحركة ونائبها بالبرلمان المنحل ووزيرة التشغيل سابقا السيدة الونيسي واستعدادها غير المشروط للوقوف إلى جانبها واتخاذ كل الإجراءات القانونية إلى حين استعادتها حقها المشروع في السفر والتنقل".

ونددت حركة النهضة، في بيان بما وصفته "كل أشكال التنكيل والتعسف التي تطال نواب البرلمان (المنحل) على خلفية مواقفهم الرافضة للانقلاب على المسار الدستوري" وفق تعبيرها.

ودعت النهضة إلى إدانة ما أسمته بـ"المظلمة الجديدة المسلطة على النائب بالبرلمان المنحل السيدة الونيسي التي كانت تستعد للسفر رفقة ابنتها ذات الأربع سنوات وتم منعها" على حدّ قولها.

وقال البيان: "في خرق جديد للإجراءات القانونية والدستورية، ومواصلة سياسة التنكيل بالنواب ممثلي الشعب المنتخبين، تم منع النائب والوزيرة السابقة السيدة الونيسي من السفر".

وأضاف البيان أنه "بمراجعة الونيسي بمعية محاميها الجهات القضائية المعنية تبين غياب أي سند قضائي لهذا الإجراء".

المصدر: وسائل إعلام تونسية