الخارجية الروسية: نبأ اعتقال ضابط مخابرات روسي في هولندا فبركة إعلامية

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نبأ اعتقال "ضابط مخابرات روسي" في هولندا، بأنه فبركة إعلامية.

وأضافت زاخاروفا أن الخارجية الروسية تابعت وسائل الإعلام حول احتجاز مواطن برازيلي في هولندا، لكن المسؤولين الهولنديين لسبب ما اعتبروه "ضابط مخابرات روسي".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن من اللافت أن الحادث وقع مطلع أبريل، لكن السلطات الهولندية قررت الإبلاغ عنه بعد ثلاثة أشهر فقط.

وقالت وزارة الخارجية: "من الواضح أن هذه الفبركة الإعلامية تهدف لإثارة فضيحة تجسس أخرى تتعلق بروسيا، وإخافة الجمهور باعتبار أن هذه المؤامرة الخبيثة يقف خلفها "الروس".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت مارتين إلجيرسما القائم بالأعمال الهولندي في روسيا، وسلمته مذكرة احتجاج على ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية في القنصلية الهولندية في موسكو.

المصدر: RT