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تأجيل كلمة بوتين بسبب هجمات سيبرانية

أخبار روسيا

تأجيل كلمة بوتين بسبب هجمات سيبرانية
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأجيل كلمته المرتقبة اليوم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بسبب هجمات سيبرانية قوية على أنظمة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2022.

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وكان من المنتظر أن يلقي الرئيس الروسي كلمته خلال دقائق في تمام الساعة الثانية بتوقيت موسكو من بعد ظهر اليوم، الجمعة 17 يونيو، حيث من المتوقع أن تتناول الكلمة بشكل رئيسي الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل تأثير الأحداث السياسية، وكيفية تعامل الاقتصاد الروسي مع التحديات التي تواجهه في ظل المظاهر العدائية من قبل الغرب.

المصدر: RT

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