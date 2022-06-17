رئيسة تحرير شبكة RT: سأحاور بوتين اليوم فماذا ستسألونه لو كنتم مكاني؟
Sputnik
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كتبت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان على حسابها في "تويتر" معلنة أنها ستدير جلسة الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في نطاق منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي الدولي.
وفتحت رئيسة تحرير شبكة RT الباب أمام الجميع، مانحة فرصة فريدة في أن تصل انشغالات وتساؤلات متابعينا في جميع أنحاء العالم إلى بوتين.
وكتبت سيمونيان في نفس التغريدة في صيغة سؤال تقول: ماذا كنتم ستسألون بوتين لو كنتم مكاني؟
وتبعا لذلك، ندعو جميع متابعينا إلى إرسال أسئلتهم واستفساراتهم التي يودون أن يسمعوا رأي وموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيالها في هذا الظرف العالمي الاستثنائي.
المصدر:RT