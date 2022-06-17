الأمن الروسي يعتقل الحارس الشخصي لمنظم حصار الطاقة على القرم

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا في شبه جزيرة القرم من اعتقال الحارس الشخصي للمدعو لينور إيسليموف منظم حصار الطاقة الذي تم فرضه على الجمهورية.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "تم اعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1991، للاشتباه في مشاركته في أنشطة الجماعة المسلحة غير الشرعية- كتيبة نعمان شليبيدجيخان. وهذا التنظيم ينشط على أراضي دولة أجنبية لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح روسيا الاتحادية".

ووفقا للبيان، شارك المذكور بشكل مباشر خلال وجوده بأراضي أوكرانيا، في تنفيذ حصار الغذاء وغيره من الأعمال غير القانونية في المناطق الحدودية مع القرم، كما قام شخصيا بتنظيم حراسة مسلحة لمنظم حصار الطاقة في شبه الجزيرة، لينور إيسليموف.

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وتم فتح قضية جنائية للتحقيق مع المعتقل، وفقا للمادة رقم 208 من قانون العقوبات الجنائية الروسي، وإذا تمت إدانته وفقا لها فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

المصدر: نوفوستي