تحطم طائرة من طراز "سو - 25" أثناء طلعة تدريبية جنوب روسيا

في محافظة بيلغورود جنوب روسيا تحطمت طائرة من طراز "سو – 25"، وذلك أثناء تنفيذها رحلة جوية تدريبية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الروسية الغربية بأن الطيار هبط بسلام بالمظلة، وتم نقله إلى قاعدته الجوية، ولا يوجد أي خطر على حياته.

وأفيد أيضا بأن الطائرة تحطمت في منطقة خالية، ولم تتسبب في أي خسائر مادية على الأرض.

وبحسب المعلومات الأولية، يمكن أن يعود السبب في الحادث إلى عطل فني، فيما تعمل في موقع الحادث لجنة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية.

المصدر: نوفوستي