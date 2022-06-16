مدفيديف يروي ذكرياته عن أول سيارة "لادا" امتلكها

بعد اقتراح لاستخدام المسؤولين الروس سيارات "لادا" الوطنية حصرا في مؤسساتهم، استذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف سيارته الأولى "لادا 2107" موديل 1995.

وكتب مدفيديف على تلغرام: "حول "لادا" ونية نقل المسؤولين إليها. كانت سيارتي الأولى "لادا-2107" بيضاء . اشتريتها جديدة عام 1995 بحوالي 5000 دولار (أقيمها بالعملة الأجنبية، هذا أسهل بسبب سعر الصرف). كان مبلغا كبيرا جدا. نعم، واعتبرت السيارة جيدة جدا. رغم أن "لادا" أصبحت أكثر تكلفة الآن، ولكن الدولار لم يعد هو نفسه".

وأضاف أنه باعها بسعر أرخص مما اشتراها بثلاث مرات.

وتابع: "جل ما أدهشني عندما عرض علي في صيف عام 2008 بعد الانتخابات إعادة شراء سيارتي هذه التي دمرت بالكامل حتى حينه، ولكن مقابل 15000 دولار. لم تتحسن، لكن المالك السابق أصبح أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للبائع... الحكمة: لجميع المسؤولين "لادا" حصرا".

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تسويق المنتجات الروسية وضمان الطلب عليها، وعلى سبيل المثال، إلزام المسؤولين باستخدام سيارات "لادا" الوطنية عوضا عن الأجنبية.

المصدر: نوفوستي