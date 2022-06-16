الدفاع الروسية: كييف تمنع خروج المدنيين من الأراضي الخاضعة لسيطرتها نحو دونباس

أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أن التصريحات المنافقة للمسؤولين في كييف حول فتح ممرات آمنة، تهدف لكسب الوقت فقط.

وقال ميزينتسيف إن "السلطات الأوكرانية بحجة ضمان الأمن، تقوم بإغلاق المخارج في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون".

ودعا ميزينتسيف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى التأثير على سلطات كييف من أجل حملها على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.

المصدر: وكالات