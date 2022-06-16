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بيسكوف يعلق على احتمال عقد اجتماع بين بوتين والأسد

أخبار روسيا

بيسكوف يعلق على احتمال عقد اجتماع بين بوتين والأسد
ria.ru
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تطرق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن الكرملين سيعلن عنه إذا تم.  

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لعقد اجتماع للأسد مع بوتين: "سنخبركم في حال تم عقد مثل هذا الاجتماع".

المصدر: نوفوستي

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