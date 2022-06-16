بيسكوف يعلق على احتمال عقد اجتماع بين بوتين والأسد
تطرق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن الكرملين سيعلن عنه إذا تم.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لعقد اجتماع للأسد مع بوتين: "سنخبركم في حال تم عقد مثل هذا الاجتماع".
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .