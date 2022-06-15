6.5 ملايين سائح من المتوقع أن يزوروا شبه جزيرة القرم هذا الصيف

قال رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير كونستانتينوف، إن شبه الجزيرة تخطط لاستقبال ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح في موسم العطلات هذا الصيف.

وبلغ التدفق السياحي إلى شبه جزيرة القرم بحلول نهاية عام 2021 رقما قياسيا بلغ 9.5 مليون سائح، حسبما ذكرت السلطات الإقليمية في وقت سابق.

وقال كونستانتينوف في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "حتى الآن، من التوقعات عند مستوى 6.5 مليون. هذا كثير. هذا ما يقرب من 70-80% من الحجم الكلي. هذا دخل جيد للأسر، للميزانية"، مؤكدا أن "كل شيء سيكون على ما يرام".

في الوقت نفسه، وفقا له، بالمقارنة مع السنوات الماضية في شبه جزيرة القرم، "قد يكون هناك تراجع" في عدد السياح الذين وصلوا بسبب التوقف المؤقت للحركة الجوية.

وقال كونستانتينوف: "التقينا مع رؤساء المنتجعات الصحية. قلت لهم إن التاريخ يتقرر اليوم. ربما سنكسب اليوم أقل قليلا من العام الماضي في قطاع المنتجعات، لكننا نقرر مصير بلدنا، حضارتنا للأجيال القادمة. الجميع يتعاملون مع الأمر بشكل طبيعي".

ومنذ 24 فبراير، تسري قيود على حركة الطيران إلى المطارات في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا. وتم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 18 يونيو، حسبما ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي