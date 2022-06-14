خلال 5 أشهر ونصف.. بوتين أجرى 140 محادثة مع أكثر من 40 زعيما عالميا

قال مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إن صيغة التواصل الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة العالم باتت أكثر طلبا في الآونة الأخيرة،

وقال أوشاكوف للصحفيين: "رغم الوضع، فإن جدول الاتصالات (الدولية) حافل جدا جدا. ولكن مع الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية ومع مراعاة الوضع الدولي، فإن صيغة المحادثات الهاتفية هي الأكثر طلبا الآن. لقد أحصينا، وفوجئت بنفسي - لم تمر ستة أشهر منذ بداية العام، وقد أجرى بوتين بالفعل حوالي 140 محادثة هاتفية مع أكثر من 40 قائدا. بتعبير أدق، تحدث 47 أو 48 زعيما أجنبيا مع بوتين خلال خمسة أشهر ونصف".

وأضاف أن الاتصالات على أعلى مستوى عقدت عبر مؤتمرات الفيديو.

وأوضح أوشاكوف أنه "من اللافت أنه منذ بداية العام، بما في ذلك في ظروف العملية العسكرية الخاصة، تم إجراء العديد من الاتصالات الشخصية لرئيسنا مع قادة الدول الأجنبية الذين جاءوا إلى موسكو. وهذه هي إيران والأرجنتين وفرنسا وكازاخستان والبرازيل وبيلاروس مرارا وأذربيجان وباكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان والسنغال".

وأضاف أن الاتصالات مع السنغال مهمة للغاية، لأن البلاد تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتابع "القمة المقبلة بين روسيا وأفريقيا مدرجة على جدول الأعمال. الآن نحن نتحدث عن كيف ومتى من الأفضل تنظيمها".

المصدر: نوفوستي