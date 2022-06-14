3 طرادات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تدمر قاذفات معادية افتراضية

أجرت طرادات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وهي "سيفرشيني"، و"غرومكي" و"بطل الاتحاد الروسي ألدار تسيدنجابوف" تمرينا لصد هجوم جوي في مياه المحيط الهادئ.

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وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي أنه "أثناء تنفيذ المهام الموكلة اكتشفت وسائل الدفاع الجوي لأحد الطرادات قاذفات عدو افتراضي متجهة في مسار نحو منطقة عمليات القطع البحرية".

وقال الأسطول الروسي في إفادته: "حين اقترب الطيران المعادي" من منطقة الإصابة، دمرت أطقم السفن الهدف افتراضيا بوسائط الدفاع الجوي".

وأشير في الإفادة إلى أن الأهداف الافتراضية جرت محاكاتها أثناء التمرين إلكترونيا، فيما تم إجراء التمرين وفقا لخطة التدريب القتالي للأسطول في إحدى مناطق المحيط الهادئ.

المصدر: إنترفاكس