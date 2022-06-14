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البيت الأبيض: واشنطن تأمل بانتهاء الوضع في أوكرانيا عبر المفاوضات

أخبار روسيا

البيت الأبيض: واشنطن تأمل بانتهاء الوضع في أوكرانيا عبر المفاوضات
Gettyimages.ru
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن واشنطن تأمل في انتهاء الأوضاع القائمة في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وقالت جان بيير في إفادة صحفية دورية إن "الولايات المتحدة تأمل أن يكون المخرج من الوضع القائم في أوكرانيا هو المفاوضات، لكنها لا ترى أن روسيا مستعدة لهذا الأمر".

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وأضافت أن واشنطن ستستمر بدعم كييف "حتى تتأكد من أن أوكرانيا بوضع أفضل في حال حان وقت المفاوضات".

وعن طلب أوكرانيا الانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، أوضحت أن "واشنطن لن تتدخل في هذا الأمر لأنه شأن أوروبي تقرره بروكسل".

 

المصدر: "تاس" 

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