في يوم "عيد روسيا".. بوتين يمنح جوائز وميداليات في "الشجاعة والعمل"

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميداليات (أبطال العمل) للفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة سان جورج بقصر الكرملين الكبير.

ومنح الرئيس بوتين لقب ميدالية (أبطال العمل) وجوائز الدولة للفائزين من بينهم يوري باشمت، المدير الفني لأوركسترا روسيا السيمفونية الجديدة، ويوري بارماكوف، النائب الأول للمدير العلمي لمعهد أبحاث عموم روسيا لإدارة الطيران وألكسندر بيكارش، نائب المدير العام ورئيس فرع شركة طيران سوخوي، وغيرهم.

ويتم تحديد الفائزين بجوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والأدب والفن بناء على إنجازاتهم البارزة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك في الأنشطة الخيرية.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مواطني بلاده بعيد "يوم روسيا"، مؤكدا ثقته في أن الوحدة والإخلاص للوطن الأم لهما قوة كبيرة تعززت عبر تاريخ البلاد.

ويحتفل الشعب الروسي في مثل هذا اليوم من كل عام، بيوم روسيا، حيث تقام في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية وفعاليات رياضية للكبار والأطفال، ويتم إطلاق الألعاب النارية.

المصدر: نوفوستي