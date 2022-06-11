روغوزين يعلن استئناف المفاوضات بين "روس كوسموس" ووكالة الفضاء الأوروبية حول إطلاق مهمة "إكزومارس"

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين استئناف المفاوضات مع وكالة الفضاء الأوروبية حول إطلاق مهمة "إكزومارس"، مشيرا إلى أن إطلاق المهمة قد لا يتم قبل 2024.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، قال روغوزين إن "وأوضح أن صاروخ "بروتون" ومنصة "كازاتشوك" سيكونان كافيين لإطلاق الروبوت على هيئة إنسان في عام 2024.

وأضاف أن "روس كوسموس" أكدت هذه المعلومات لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأشار إلى أن الشركة قد تتلقى إجابة في 20 يونيو الحالي، لافتا إلى أن "نوافذ" إطلاق المهمات إلى المريخ تفتح كل عامين، لذلك، إطلاق المهمة العام المقبل غير ممكن.

في وقت سابق، قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها تعتبر إطلاق مهمة"إكزومارس" أمرا غير مرجح بسبب العقوبات على روسيا.

بدوره، قال روغوزين حينها إن روسيا ستطلق المهمة إلى المريخ بشكل مستقل.

المصدر: "تاس"