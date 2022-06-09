بوتين يكشف عن رد روسيا على جميع القيود ضدها

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن رد البلاد على جميع القيود المفروضة ضدها، سيكون عبر التخلص من الروتين والبيروقراطيا في مجال صنع القرار في جميع القطاعات.

وقال بوتين في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب "إن الرد على جميع القيود التي تحدثنا عنها بالفعل، من جانبنا، يمكن ويجب أن يكون التخلص من الروتين في صنع القرار. خاصة في مجال الطب، في مجال الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية".

وجاء تصريح بوتين أثناء استماعه لخطاب عالم يشارك في شركة ناشئة لتطوير جهاز يقوم بأخذ عينات دم بشكل آلي، وطلب منه الرئيس أن يخبره كيف يعمل هذا الجهاز، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بعد كل شيء، يمكن للممرضات البشريات تهدئة المريض وقول كلمات لطيفة له.

وعلى ملاحظة للعالم بأن الممرضات لا يتذكرن دائما أي أنبوب يجب أخذ عينات الدم فيه، اعترض بوتين مازحا: "كيف لا يتذكرنه؟ فقط إذا تم استخدام الكحول بشكل غير صحيح، فإنهن لا يتذكرن."

وأيد الرئيس العالم ووعد بمناقشة مسالة "التخلص من الروتين" في هذا المجال مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو وإدخال مصطلح "الروبوت الطبي" في تشريعات البلاد. وقال بوتين: "سأتحدث بالتأكيد مع الوزير موراشكو حول هذا الموضوع. ميخائيل ألبرتوفيتش هو أيضا رجل حديث، إنه ممارس جيد".

المصدر: RT