الأمن الفدرالي الروسي يعتقل 13 متطرفا إسلاميا يعملون لصالح أوكرانيا في روستوف (فيديو)

ألقت وكالة الأمن الفدرالي الروسي القبض على 13 متطرفا ينتمون إلى خلية "حزب التحرير الإسلامي"، كانوا يجندون مسلمين محليين وعمالا مهاجرين بأمر من ممثلين عن منظمة إرهابية أوكرانية.

وأعلنت الوكالة أن الخلية التابعة للمنظمة الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا بقرار من المحكمة العليا تتكون من 13 مواطنا من دول منطقة آسيا الوسطى، وقاموا بنشر أيديولوجية إرهابية على أراضي البلاد، وجندوا، من خلال اجتماعات سرية، مواطنين من بين المسلمين المحليين والعمال المهاجرين في صفوفهم.

وتم العثور على مواد دعائية لـ "حزب التحرير الإسلامي"، ووسائل اتصال إلكترونية كانت تستخدمها الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية. وأفادت وكالة الأمن الفدرالي برفع دعوى جنائية ضد الخلية.

المصدر: إنترفاكس