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حريق في سفينة صيد بخليج أمور في الشرق الأقصى الروسي

أخبار روسيا

حريق في سفينة صيد بخليج أمور في الشرق الأقصى الروسي
Gettyimages.ru
فلاديفوستوك
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اندلع حريق في سفينة صيد بخليج أمور المحاذي لمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، ما استدعى إجلاء أكثر من عشرة من أفراد طاقمها.

وقال متحدث خدمات الطوارئ لوكالة "نوفوستي": "يشتعل حريق على سفينة الصيد "إيكلاراند"، على بعد 8 كم جنوب غرب فلاديفوستوك في مياه خليج أمور".

ووفقا له، تم إجلاء 13 من أفراد الطاقم من سفينة الصيد إلى السفن المارة. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي عام 2021، اشتعلت النيران في سفينة صيد روسية في ميناء كيركينيس في شمال النرويج، وكانت السفينة "تامانغو" تقل 22 من أفراد الطاقم.

المصدر: نوفوستي

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