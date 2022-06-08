 
مباشر

إحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور بطرس الأكبر في روسيا

أخبار روسيا

إحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور بطرس الأكبر في روسيا
obiografii.ru
الإمبراطور بطرس الأكبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6w7

تشهد روسيا الأسبوع الجاري فعاليات متعلقة بإحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر (1672 – 1725).

يذكر أن القيصر الروسي بطرس الأول ولد في 9 يونيو عام 1672 في موسكو، واستطاع بعد توليه العرش القيصري الروسي عام 1682 تحويل روسيا من بلاد متخلفة إلى الإمبراطورية العظمى، وانتصر بطرس على السويد، بصفتها أقوى البلاد الأوروبية آنذاك ونقل عاصمة روسيا من موسكو إلى سانت بطرسبورغ.

إحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور بطرس الأكبر في روسيا
m.tvzvezda.ru
صورة ارشيفية

وأقام متحف التاريخ الروسي في موسكو بهذه المناسبة  معرضا بعنوان "بطرس الأكبر وزياراته لأوروبا".

إقرأ المزيد
معرض القيصر
معرض القيصر "بطرس الأكبر" في الكرملين

وينقسم المعرض، شأنه شأن أي كتاب، إلى أقسام وقسمه الأول هو "السفارة الكبرى"، القسم الثاني "الحرب الشمالية"، القسم الثالث " الزيارة الأوروبية الثانية (أعوام 1716 – 1718)"، القسم الرابع " تشكيل الإمبراطورية الروسية والقسم الخامس والأخير" الهدايا ومكتب النوادر" الذي يتضمن هدايا تلقاها الإمبراطور خلال زياراته لهولندا وبريطانيا وبروسيا الشرقية وبولندا والدنمارك والنمسا وغيرها من البلدان الأوروبية، ومن أهمها لوحات فنية وقطع نقدية نادرة وساعة شمسية أهداها الملك البريطاني، جورج الأول لبطرس الأكبر خلال زيارته لبريطانيا.

وستستمر أعمال المعرض لغاية 3 أكتوبر المقبل.

أما بطرسبورغ فستشهد يوم 9 يونيو افتتاح مهرجان "ذكراك يا بطرس الأكبر" المسرحي وستشارك فيه مسارح المدن الروسية التي أسّسها الإمبراطور بطرس الأكبر. وسيستمر المهرجان لغاية 24 يونيو.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا