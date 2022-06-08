إحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور بطرس الأكبر في روسيا

تشهد روسيا الأسبوع الجاري فعاليات متعلقة بإحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر (1672 – 1725).

يذكر أن القيصر الروسي بطرس الأول ولد في 9 يونيو عام 1672 في موسكو، واستطاع بعد توليه العرش القيصري الروسي عام 1682 تحويل روسيا من بلاد متخلفة إلى الإمبراطورية العظمى، وانتصر بطرس على السويد، بصفتها أقوى البلاد الأوروبية آنذاك ونقل عاصمة روسيا من موسكو إلى سانت بطرسبورغ.

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وأقام متحف التاريخ الروسي في موسكو بهذه المناسبة معرضا بعنوان "بطرس الأكبر وزياراته لأوروبا".

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وينقسم المعرض، شأنه شأن أي كتاب، إلى أقسام وقسمه الأول هو "السفارة الكبرى"، القسم الثاني "الحرب الشمالية"، القسم الثالث " الزيارة الأوروبية الثانية (أعوام 1716 – 1718)"، القسم الرابع " تشكيل الإمبراطورية الروسية والقسم الخامس والأخير" الهدايا ومكتب النوادر" الذي يتضمن هدايا تلقاها الإمبراطور خلال زياراته لهولندا وبريطانيا وبروسيا الشرقية وبولندا والدنمارك والنمسا وغيرها من البلدان الأوروبية، ومن أهمها لوحات فنية وقطع نقدية نادرة وساعة شمسية أهداها الملك البريطاني، جورج الأول لبطرس الأكبر خلال زيارته لبريطانيا.

وستستمر أعمال المعرض لغاية 3 أكتوبر المقبل.

أما بطرسبورغ فستشهد يوم 9 يونيو افتتاح مهرجان "ذكراك يا بطرس الأكبر" المسرحي وستشارك فيه مسارح المدن الروسية التي أسّسها الإمبراطور بطرس الأكبر. وسيستمر المهرجان لغاية 24 يونيو.

المصدر: تاس