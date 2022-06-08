زاخاروفا: منع تحليق طائرة لافروف طريقة بدائية لأوروبا في إظهار وحدتها

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، منع تحليق طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف بأجواء 3 دول أوروبية إلى صربيا، بـ"الإجراء البدائي لإظهار وحدة أوروبا".

وقالت: "رفض الطيران لا يتعلق بنا، بل يتعلق بهم.. إنهم يحاولون فقط إظهار الوحدة بهذه الطريقة البدائية والغريبة حقا".

وشددت على أنه "من المستحيل قطع الاتصالات بين روسيا وباقي الدول، والتعاون مستمر، بما في ذلك مع دول الشرق الأوسط وآسيا وأقرب جيرانها".

وأضافت: "كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو أغلقت مجالها الجوي وقطعت قناة اتصال أخرى" مع روسيا.

وأفادت صحيفة "فيتشرنيا نوفوستي" الصربية، بأن "بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رفضت السماح لطائرة لافروف عبور أجوائها"، لتعلن بعدها موسكو عن إلغاء الزيارة.

المصدر: RT + "ماتش تي في"