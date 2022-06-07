مراسل RT ينشر فيديو لتحليق الطيران الروسي على ارتفاعات منخفضة في لوغانسك

نشر مراسل RT إيغور جدانوف، فيديو لتحليق الطيران الحربي الروسي على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق مواقع القوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتم نشر الفيديو على قناة جدانوف في تطبيق "تلغرام".

وقال مراسلنا إنه قبل ذلك بوقت قصير، تم تدمير نقطة عسكرية تستخدمها مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

ومؤخرا، أعلنت جمهورية لوغانسك أن مدينة بوباسنايا باتت تحت سيطرة قواتها بالكامل.

المصدر: RT