بوتين يمنح ترقية للمتحدث باسم القوات المسلحة الروسية

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية رتبة فريق.

وقد وقع الرئيس الروسي مرسوما يمنح بموجبه اللواء إيغور كوناشينكوف، رتبة الفريق.

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وقد اكتسب الفريق كوناشينكوف شهرة واسعة أثناء تغطيته للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حيث تحظى بياناته بانتشار واسع بوصفها المصدر الرسمي الوحيد والمعتمد لدى وزارة الدفاع الروسية.

وترأس الفريق كوناشينكوف وحدات دعم المعلومات التابعة لمجموعة القوات المشتركة في شمال القوقاز، وقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لرابطة الدول المستقلة في منطقة الصراع الجورجي الأبخازي، ويشغل منذ عام 2015 المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، حيث قام كذلك بتغطية العملية العسكرية الروسية في سوريا، ويعقد مؤتمرات صحفية دورية حول مسار الأعمال العسكرية، ويقوم بتنظيم جولات صحفية للصحفيين الروس والأجانب إلى موقع القوات الروسية.

المصدر: تاس