مصادر: القائم بالأعمال الأفغاني يشارك في منتدى بطرسبورغ الدولي

أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن القائم بأعمال السفارة الأفغانية في موسكو الذي عينته حركة "طالبان"، سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وكانت الخارجية الروسية قد وجهت إلى السفارة الأفغانية في موسكو يوم 6 أبريل الماضي مذكرة الاعتراف بالدبلوماسي جمال ناصر غروال المعين من قبل "طالبان" قائما بأعمال السفارة.

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ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ذلك بأنه خطوة نحو استئناف الاتصالات الدبلوماسية، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف الرسمي بحكومة "طالبان".

وبدأ القائم بأعمال السفارة الجديد بالعمل في أواخر أبريل.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الـ25 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي خلال الفترة بين 15 و18 يونيو الجاري.

المصدر: تاس