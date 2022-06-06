موقع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يتعرض لأكبر هجوم إلكتروني منذ 10 سنوات

تعرض موقع الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا الاتحادية لأقوى هجوم DDoS في السنوات العشر الماضية، حيث لا يزال معطلا لليوم الثالث على التوالي.

وقال موقع تيليغرام التابع للإدارة الروحية للمسلمين: "نبلغكم أنه منذ 4 يونيو، أصبح الموقع الإلكتروني للإدارة الروحية لمسلمي روسي الاتحادية https://dumrf.ru غير متاح بسبب أكبر هجوم DDoS منذ 10 سنوات. نحن بصدد حل المشكلة".

وذكرت الإدارة أنه لا يزال من الممكن متابعة عمل المنظمة الإسلامية على قناة تيليغرام التابعة لها، وعبر الصفحة الرسمية على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية، وفي حسابها على موقع يوتيوب وفي الشبكات الاجتماعية الأخرى.

المصدر: تاس