باحث عسكري مصري يكشف لـRT عن سلاح روسي "سحري" ومدمر للجيش الأوكراني (صور)

كشف الباحث المصري في الشؤون العسكرية، مينا عادل، عن استخدام الجيش الروسي طائرات بدون طيار في المعارك على الأراضي الأوكرانية، وأكد أن هذا السلاح يبلي بلاء حسنا في القتال.

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وقال: "يحرص المخططون العسكريون الروس على تكثيف الاستخدام اليومي للمدفعية في معركة شرق أوكرانيا وهي استراتيجية فعالة جدا إلى اليوم مع إضافة عنصر سحري لوحدات المدفعية وهو تشكيلة تكتيكية متكاملة من الطائرات دون طيار".

وأوضح عادل أن هذه الطائرات مثل "أورلان 10/20/30" و"أيلرون"، والتي تعتبر العامل الرئيسي لزيادة دقة الاستهداف ودورها يبدأ بمتابعة الأهداف وتصحيح نيران المدفعية وتقييم نتائج الاستهداف المباشر للأهداف المعادية كما يمارس التشويش على اتصالات العدو.

وأشار إلى إمكانية استهداف وحدات العدو المدرعة بواسطة درونات "زالا" الانتحارية والدرون المقاتل "أوريون وفوربوست"، والأهم على الإطلاق هو مراقبة وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية لتحييدها بالمدفعية الصاروخية في لحظة دخولها في المدى النيراني مما أفسح المجال للقاذفات والمقاتلات الروسية لتسيطر على سماء المعركة.

المصدر: RT