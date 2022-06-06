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رئيس مجلس الدوما الروسي: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن يتم تنفيذها

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رئيس مجلس الدوما الروسي: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن يتم تنفيذها
Sputnik
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أفاد رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي فياتشيسلاف فولودين بأنه من المقرر في هذا الأسبوع اعتماد قوانين اتحادية بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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وكتب فولودين على حسابه في موقع "تلغرام" يقول بهذا الشأن: "اعتماد قوانين اتحادية بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مخطط لها في هذا الأسبوع".

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن نواب مجلس الدوما اقترحوا عددا من التعديلات للقراءة الثانية، حيث لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس وسيتم دفع تعويضات بموجب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 15 مارس، بالروبل فقط لحسابات في البنوك الروسية حصريا، علاوة على ذلك، ستكون قرارات محاكم الاتحاد الروسي لها سيادة على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولفت فولودين في منشوره إلى أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية موجهة ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين. بعض قراراتها التي تتعارض بشكل مباشر مع دستور الاتحاد الروسي وقيمنا وتقاليدنا".

المصدر: نوفوستي

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