لافروف: كثير من الأوروبيين يواجهون خطر الفقر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأوروبيين يعانون من التضخم والتدهور في مستوى معيشتهم نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والكثير منهم يهددهم الفقر.

وقال لافروف في تصريح لقناة "صربسكا" إن "مستويات المعيشة في أوروبا تتدهور والتضخم آخذ في الارتفاع والنمو يتباطىء، بل وأصبح هناك "فقراء جدد".

وأضاف أن الناس هناك "مقبلون على مشاكل منها ارتفاع الأسعار، والكثيرون معرضون لخطر الفقر".

وأشار إلى صرف عشرات مليارات الدولارات واليوروهات لأوكرانيا في هذه الظروف.

وتابع أن "ألمانيا فضلت تخصيص 100 مليار دولار لعسكرة بلادها بدلا من جعم الألمان خلال الفترات الصعبة في مواجهة ارتفاع الأسعار".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "روسيا فقدت الثقة منذ فترة طويلة في إمكانية التفاوض مع الدول الغربية والوثوق بها".

وأشار إلى أنه "بعد العقوبات المفروضة في عام 2014 بدأت روسيا في الاعتماد على قواتها واتصالاتها مع شركاء موثوقين، ونتيجة للتدابير التي اتخذناها أصبحنا أمة زراعية رئيسية، بينما قبل ذلك كنا نستورد كمية كبيرة من المواد الغذائية".

المصدر: "تاس"