صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن ضخ الأسلحة إلى كييف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ولن يجلب لأوكرانيا ذاتها إلا المزيد من المعاناة.

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وأكد بيسكوف أن تزويد كييف بالأسلحة لا يغير جميع معايير العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، كما أن استخدام الأسلحة ضد روسيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ويسبب المزيد من المعاناة لأوكرانيا نفسها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية بهذا الشأن: "مثل هذا الضخ لأوكرانيا بالأسلحة في كل مرة لا يغير جميع معايير العملية العسكرية الخاصة.. لكنه ببساطة سيجلب المزيد من المعاناة لأوكرانيا، التي هي ببساطة أداة في أيدي تلك الدول التي تورد الأسلحة إلى هناك".

المصدر: نوفوستي