الكرملين يحدد موعد "الخط المباشر" مع بوتين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد جلسة الحوار السنوي الخاص مع المواطنين والمعروفة باسم "الخط المباشر" بعد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي المقرر في منتصف الشهر الحالي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "الخط المباشر" "سيجري على أي حال بعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي".

وأضاف بيسكوف أن الموعد الدقيق لـ"الخط المباشر" سيتم تحديده لاحقا، لكن "نعتقد أنه سيجري في المستقبل المنظور".

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ومن المقرر انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي هذا العام في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

ويجري الرئيس الروسي في كل سنة حوارا على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

المصدر: "نوفوستي"