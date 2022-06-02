رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي يكشف عن تنفيذ "هجمات سيبرانية" أمريكية لدعم أوكرانيا

أعلن الجنرال بول ناكاسوني، رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية ومدير وكالة الأمن القومي إن قراصنة الجيش الأمريكي نفذوا عدة "عمليات هجومية" سيبرانية لدعم أوكرانيا.

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز" قاال ناكاسوني إن "الولايات المتحدة تقوم بعمليات استباقية وقائية"، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه العمليات موجهة ضد روسيا.

وأضاف: "لقد أجرينا سلسلة كاملة من العمليات، الهجومية والدفاعية والإعلامية"، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة "تمت وفقا للقانون".

وردا على سؤال حول رأيه في "مخاطر الهجمات الإلكترونية الروسية على الولايات المتحدة"، قال: "نحن على يقظة كل يوم، ويوميا أبحث في هذا الاحتمال".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا ترى أي تناقض بين الرغبة في تجنب الصراع المباشر مع روسيا وهذه العمليات".

المصدر: "نوفوستي"