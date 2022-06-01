دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي أصبح مستعمرة أمريكية

اعتبر السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف، أن الاتحاد الأوروبي أصبح مستعمرة للولايات المتحدة فهو يتلقى التعليمات منها.

وقال ماشكوف، في كلمة خلال اجتماع لجنة مجلس الأمن الدولي لمراجعة تنفيذ القرار 1540، خلال تطرق عدد من المندوبين إلى الأزمة الأوكرانية: "يمكنكم التحدث كثيرا عن الوضع في أوكرانيا، وأنتم تتحدثون هنا عن حقيقة أن الصراع لم ينشأ نتيجة استفزازات، بينما هو كذلك".

وأَضاف: "على مدى ثلاثين عاما، كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقتربان بهدوء من حدود روسيا دون خجل أوي أي شعور بالحرج".

وتابع: "هذا الأمر استغرق وقتا طويلا نعم، إلى أن أصبح لا يطاق".

وأردف قوله: "كل هذا يتناسب مع هيكل الهيمنة الأمريكية على العالم، ونحن لا ندعمها ولن ندعمها".

وأضاف: "الآن أوروبا فقدت وجهها، لقد أصبحت مستعمرة أمريكية وتتلقى كل التعليمات من واشنطن، والآن حان دورنا، يريدون أن يجعلونا عبيدا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنشىء نظاما استعماريا جديدا، قائلا: "بعدنا كانت ستكون هناك دول أخرى، وبعد ذلك ستصبحون جميعا عبيدا وستنفذون بطاعة إرادة واشنطن… هل تحتاجون ذلك في القرار 1540؟ لا أعتقد ذلك".

وحث على عدم إثارة موضوع أوكرانيا عند مناقشة القرار 1540 الذي صدر عام 2004 والذي يطالب جميع الدول بالامتناع عن تقديم الدعم للجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحاول تطوير أو حيازة أو إنتاج أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائلها.

المصدر: "نوفوستي"