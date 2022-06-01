المكتبة الروسية الحكومية في موسكو تبعث برسالة إلى الأجيال القادمة

يجري في موسكو في الوقت الراهن ترميم المنشأة الرئيسية للمكتبة الروسية الحكومية (مكتبة "لينين" سابقا).

وشهدت المكتبة اليوم مراسم وضع كبسولة زمان في أساس المنشأة الجاري ترميمها. وتحتوي الكبسولة على رسالة إلى الأجيال القادمة وقّعها مدير المكتبة فاديم دودا، وميدالية أصدرت بمناسبة حلول الذكرى الـ250 لميلاد مؤسس المكتبة، نيقولاي روميانتسيف.

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وقال مدير المكتبة:" نريد أن تبقى هنا رسالة إلى الأجيال القادمة، وآمل ألا تفتح الرسالة إلا بعد 200 عام حين ستجرى دراسات هندسية جديدة".

يذكر أن أعمال الترميم تجري في المكتبة منذ سبتمبر الماضي، وقد تم ترميم السلم الرخامي. بينما لا تزال المكتبة الحكومية تستقبل القراء كما في السابق.

وجاء في الرسالة أن المكتبة الروسية الحكومية تحتوي على مجموعة فريدة من الوثائق الروسية الوطنية والأجنبية بـ 367 لغة، وبينها 3 ملايين منشور تعتبر ثمينة للغاية وغيرها من الوثائق. وقد بلغ حجم الوثائق المحفوظة 48.1 مليون وحدة للتخزين.

ولا تزال المكتبة تطوّر مواردها الإلكترونية. ويتضمن اليوم كاتولوج المكتبة الإلكترونية القومية 45916751 تسجيلا. أما العدد الإجمالي للوثائق الإلكترونية في المكتبة الحكومية فبلغ 1700000 وثيقة. وتشتري المكتبة كذلك مئات الآلاف من موارد الإنترنت التي يمكن أن يستخدمها قراء المكتبة الحكومية.

المصدر: نوفوستي