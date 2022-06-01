المطارات الروسية تفتح متاجر معفاة من الرسوم الجمركية للرحلات الجوية الداخلية

وجّهت المطارات الروسية إلى الحكومة طلب الحصول على ترخيص بفتح متاجر معفاة من الرسوم الجمركية للركاب على الرحلات الداخلية.

أفادت بذلك صحيفة "إر بي كا" الروسية نقلا عن رئيس مجلس إدارة مطار "فنوكوفو" بموسكو، فيتالي فانتسيف.

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وبحسب الصحيفة فإن المطارات تريد الآن الحصول على تصريح بفتح تلك المتاجر المعفاة من الرسوم، ويتوقع أن يسري مفعول القرار بهذا الشأن لغاية نهاية عام 2023، لتتمكن المطارات من تطبيق نظام الإعفاء الجمركي للركاب الذين يسافرون داخل البلاد عبر روسيا.

وأوضح فانتسيف أن هذا الإجراء سيسمح للمطارات بزيادة الإيرادات وسط انخفاض حركة المرور الدولية، وسيمنح الركاب الوصول إلى البضائع بأسعار أقل من أسعار السوق.

يذكر أن الاستيراد المعفو من الرسوم الجمركية غالبا ما يمنح الحق بنقل البضائع للاستخدام الشخصي عبر الحدود مجانا. حيث يمكن لكل شخص ببساطة إحضار شيء ما من رحلة كتذكار أو لإرضاء الأصدقاء. ومع ذلك، فإذا تجاوز سعر البضائع حدا معينا، فسيتعين عليه دفع أموال إضافية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا